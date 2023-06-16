Президент ЮАР в Киеве. СМИ раскрыли детали африканского мирного плана (видео)

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Киев. Ожидается, что он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план.

Частью африканского мирного плана, как сообщал накануне Reuters, станет предложение к России отвести войска в обмен на ослабление санкций.

Согласно проекту документа, с которым ознакомился корреспондент агентства, другие «меры доверия», которые хотят предложить африканские лидеры, включают приостановку действия ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, а также вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси.

В посредническую миссию Африки вошли президенты ЮАР, Сенегала, Египта, Замбии и Коморских островов.