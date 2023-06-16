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Позиции азербайджанской армии обстреляны в направлении Гедабекского и Шушинского районов

Позиции азербайджанской армии обстреляны в направлении Гедабекского и Шушинского районов

16 июня с 00:15 до 00:20 подразделения ВС Армении несколько раз вели огонь со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гойсу Басаркечарского района, по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района.

Кроме того, с 00:50 до 04:10 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Шушинского района, периодически обстреливались членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

По указанным направлениям нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования.

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