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Оверчук заявил, что Москва почти ежедневно контактирует с Баку и Ереваном по транспортным связям

Оверчук заявил, что Москва почти ежедневно контактирует с Баку и Ереваном по транспортным связям

Москва почти в ежедневном режиме контактирует с Баку и Ереваном по разблокировке транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Россия участвует в переговорах, предлагает решения, обеспечивает связь между вице-премьерами Азербайджана и Армении, площадку для диалога. Я никогда не отвечаю на вопрос, когда именно произойдет разблокирование и насколько быстро или медленно – когда стороны договорятся, тогда это и произойдет», – сказал он.

Оверчук также сообщил, что обсудил с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым на полях ПМЭФ вопросы, которые остались нерешенными после встречи в Москве с коллегами из Азербайджана и Армении.

«Основная работа происходит в постоянном режиме. У нас контакт с азербайджанской стороной и армянской по теме разблокирования транспортных связей едва ли не в ежедневном режиме поддерживается. Это на самом деле так. Мы постоянно общаемся – телефонные звонки, обмены файлами. Работа идет не от встречи к встрече», – сказал он, отвечая на вопрос о сроках следующей встречи трехсторонней рабочей группы.

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