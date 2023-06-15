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Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. украинских военных (видео)

Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. украинских военных (видео)

Страны Европейского союза уже завершили подготовку по меньшей мере 24 тыс. украинских военнослужащих и будут продолжать готовить солдат ВСУ.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии в качестве специально приглашенного лица на встречу глав Минобороны стран НАТО с представителями оборонной промышленности альянса, сообщает ТАСС.

«Мы уже завершили подготовку 24 тыс. военных для Украины, и эта цифра продолжит расти», – отметил он.

Боррель также уточнил, что ЕС будет и дальше поставлять Украине все более технически продвинутые виды вооружений, при этом наращивая поставки.

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