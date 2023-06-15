Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. украинских военных (видео)

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Страны Европейского союза уже завершили подготовку по меньшей мере 24 тыс. украинских военнослужащих и будут продолжать готовить солдат ВСУ.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии в качестве специально приглашенного лица на встречу глав Минобороны стран НАТО с представителями оборонной промышленности альянса, сообщает ТАСС.

«Мы уже завершили подготовку 24 тыс. военных для Украины, и эта цифра продолжит расти», – отметил он.

Боррель также уточнил, что ЕС будет и дальше поставлять Украине все более технически продвинутые виды вооружений, при этом наращивая поставки.