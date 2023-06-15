На учениях «Anatolian Phoenix – 2023» проведен «День высокопоставленного наблюдателя» (фото)

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В рамках проходящих в городе Конья Турецкой Республики международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix – 2023» проведен «День высокопоставленного наблюдателя».

Как сообщает Минобороны, сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и предстоящих задачах, был продемонстрирован короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.

После завершения официальной части мероприятия гости понаблюдали на учебной базе за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix – 2023» различных эпизодов.

Было отмечено, что личный состав ВВС, ВМС и сил специального назначения Азербайджана, представляющий нашу страну на международных учениях, продемонстрировал высокий профессионализм.

Затем в соответствии с планом «Дня высокопоставленного наблюдателя» авиагруппами «Solo Türk» и «Türk Yıldızları» ВВС Турции были выполнены показательные полеты.

В заключение было сделано фото на память.