Впервые в истории Израиль продаст свои танки

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Впервые в истории Израиль продаёт более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3, которые хранятся на складах, неназванным европейским странам.

Об этом сообщает Ynet ссылаясь на источники в Минобороны страны.

Соглашение находится на финальном этапе перед подписанием, но названия стран не называют из-за деликатности процесса. Сделка будет завершена в течение трех месяцев. Сумма сделки составит несколько десятков миллионов долларов за все танки.

Отметим, что Израиль никогда и никому не продавал свои танки за все 40 лет после того, как танк встал на вооружение.