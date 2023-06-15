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Кямран Алиев рассказал в Санкт-Петербурге о провокации армян

Кямран Алиев рассказал в Санкт-Петербурге о провокации армян

Провокационные действия Армении являются препятствием для установления мира в регионе.

Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе трехсторонней встречи с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым и генпрокурором Армении Анной Вардапетян в Санкт-Петербурге, передает Report.

По его словам, в апреле этого года двое азербайджанских военнослужащих, проходивших военную службу в Нахчыване, пропали без вести из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях и были взяты в плен армянскими военными.

Кямран Алиев сообщил, что в отношении захваченных азербайджанских военнослужащих было осуществлено уголовное преследование на основании сфальсифицированных доказательств.

Генеральный прокурор Азербайджана, доведя до сведения участников встречи, что ВС Армении, в очередной раз продолжая террористические провокационные действия, применили огнестрельное оружие различного калибра к военнослужащим Государственной Пограничной Службы, дислоцированным Погранично-пропускном пункте «Лачын», расположенном в начале автомобильной дороги Лачин-Ханкенди, являющейся суверенной территорией Азербайджана, в результате чего один военнослужащий – прапорщик Эльшан Рустамов, получил огнестрельные ранения, констатировал, что подобные провокационные действия являются препятствием для установления мира в регионе.

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