РосСМИ заявили о ранении главы военной разведки Украины

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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов был ранен во время ракетного удара ВС РФ по штаб-квартире ГУР в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как заявил источник, Буданов был ранен во время удара ракетных войск 29 мая, «извлечен из под завалов и отправлен на лечение в Берлин».

По данным агентства, его через Польшу спецбортом ВВС США вывезли в Германию, сейчас он на лечении в госпитале Бундесвера в Берлине.

По предварительным данным, глава ГУР «находится в тяжелом состоянии».