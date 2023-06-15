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Рахман Мустафаев призвал Гаагу к справедливости

Рахман Мустафаев призвал Гаагу к справедливости

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев призвал официальную Гаагу занять справедливую, беспристрастную и активную позицию в поддержку усилий Азербайджана по нормализации отношений с Арменией.

Об этом сообщили в азербайджанском дипломатическом представительстве.

Выступая сегодня на организованном посольством Азербайджана в Нидерландах торжественном приёме по случаю Дня национального спасения, посол Рахман Мустафаев отметил, что Гаага является международной столицей мира, справедливости и международного права, и что этот почетный статус является не только привилегией, но и предполагает огромную ответственность.

В связи с этим он призвал Нидерланды занять справедливую, беспристрастную и активную позицию в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и поддержать усилия Азербайджана по обеспечению мира, безопасности и развития региона Южного Кавказа.

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