Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Пакистана укрепит отношения между нашими странами

«Уверен, что Ваш визит послужит укреплению братских отношений между нашими странами, отношений, основанных на партнерстве, дружбе и братстве».
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 15 июня на встрече в расширенном составе с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Сказав, что с премьер-министром обсуждена широкая повестка двусторонних отношений, глава государства отметил, что страны еще раз подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух стран.