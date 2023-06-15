Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Пакистана укрепит отношения между нашими странами

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«Уверен, что Ваш визит послужит укреплению братских отношений между нашими странами, отношений, основанных на партнерстве, дружбе и братстве».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 15 июня на встрече в расширенном составе с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.