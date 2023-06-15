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Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Пакистана укрепит отношения между нашими странами

Ильхам Алиев: Визит премьер-министра Пакистана укрепит отношения между нашими странами

«Уверен, что Ваш визит послужит укреплению братских отношений между нашими странами, отношений, основанных на партнерстве, дружбе и братстве».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 15 июня на встрече в расширенном составе с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Сказав, что с премьер-министром обсуждена широкая повестка двусторонних отношений, глава государства отметил, что страны еще раз подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух стран.

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