Путин собрался в Турцию, но с датой визита пока не определился

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Президент России Владимир Путин планирует посетить Турцию по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

По его словам, конкретные сроки визита пока не обсуждены.

«Президент Турции подтвердил приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки пока не обсуждались», — сказал помощник Путина по международным делам Ушаков, отвечая на вопрос о том, запланирован ли визит президента РФ в Турцию.