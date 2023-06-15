Генпрокуроры Азербайджана и России встретились в Санкт-Петербурге

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В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербургском Таврическом дворце началась двусторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана Кямрана Алиева и российского коллеги Игоря Краснова, сообщает Report.

Встреча проходит по инициативе российской стороны. В ходе встречи будет рассматриваться оказание юридической помощи по конкретным уголовным делам между прокуратурами двух стран, а также экстрадиция преступников и обсуждение других интересующихся вопросов.

Также сегодня ожидается трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении.