В России массово отказываются от символа войны

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В России массово происходит отказ от использования буквы Z как главного символа войны в Украине, пишет Telegram-канал «Можем объяснить», приводя некоторые примеры того, как «пропагандисты убирают его из названий каналов, местные администрации – с фасадов домов».

Так, как обратило внимание издание, из названия своего Telegram-канала убрал букву Z Дмитрий Рогозин, который после начала войны переименовал его в «РогоZин», но с апреля назвал «Рогозин на фронте».

Удалена Z с аватарок главы администрации Белокатайского района Башкортостана Масхута Минигалина и администрации Зилариского района той же республики, а также названия канала белорусского блогера Алексея Дзерманта, выступающего на российском ТВ.

Плакаты и баннеры с этим символом убраны, в частности, со зданий Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге, Вятского госуниверситета в Кирове, с фасада драмтеатра в Томске.

«Можем объяснить» также указывает, что согласно анализу запросов в «Яндексе», популярность на товаров с Z-символикой значительно сократилась: в течение последнего года количество желающих купить футболки и наклейки, на которых изображена эта буква, неуклонно падает и уже практически достигло нуля.