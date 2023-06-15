Москву озаботили «угрозы» США в адрес сепаратистов Карабаха |
Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно  |
Вторая годовщина Шушинской декларации: посол Багчы отправился в Шушу |
Армения обстреляла ППП «Лачин»: ранен азербайджанский пограничник |
Кремлевское РИА «Новости»: США принуждают сепаратистов Карабаха ко встрече с Азербайджаном |
Беспилотники массово атаковали Крым |
Кадыров опубликовал странное видео с Делимхановым (видео) |
Захарова: Запуск миссии ЕС в Армении происходит без согласия Азербайджана и других региональных игроков |
Начался визит премьера Пакистана в Азербайджан (фото) |
Главное Общество

Пропуск машин через ППП «Лачин» остановлен

Пропуск машин через ППП "Лачин" остановлен

В настоящий момент пропуск машин через ППП «Лачин» остановлен, и н не будет работать ровно до тех пор, пока не будет проведено полное расследование случившегося, или же пока Армения не возьмет на себя целиком и полностью ответственность за совершенную провокацию, сообщает Trend.

15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП «Лачин».
Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.

Теги:
Из этой рубрики
На предприятиях, которые будут созданы в Лачине, трудоустроят 1200 человек
Общество

На предприятиях, которые будут созданы в Лачине, трудоустроят 1200 человек

2023/06/15, 17:47
Генпрокурор: Харизма Гейдара Алиева и любовь народа к нему беспокоили Горбачева.
Общество

Генпрокурор: Харизма Гейдара Алиева и любовь народа к нему беспокоили Горбачева.

2023/06/15, 17:40
Генпрокуроры Азербайджана и России встретились в Санкт-Петербурге
Общество

Генпрокуроры Азербайджана и России встретились в Санкт-Петербурге

2023/06/15, 17:26
Бинали Йылдырым посетил Шушу
Общество

Бинали Йылдырым посетил Шушу

2023/06/15, 17:18
Пропуск машин через ППП "Лачин" остановлен
Общество

Пропуск машин через ППП «Лачин» остановлен

2023/06/15, 16:30
На предприятиях в Лачине планируется трудоустроить 1200 человек
Общество

На предприятиях в Лачине планируется трудоустроить 1200 человек

2023/06/15, 16:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 15 июня
Общество

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 15 июня

2023/06/15, 10:44
Байрамов: С глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память Гейдара Алиева
Общество

Байрамов: С глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память Гейдара Алиева

2023/06/15, 00:56
МИД: Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса
Общество

МИД: Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса

2023/06/15, 00:36