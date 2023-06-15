Пропуск машин через ППП «Лачин» остановлен

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В настоящий момент пропуск машин через ППП «Лачин» остановлен, и н не будет работать ровно до тех пор, пока не будет проведено полное расследование случившегося, или же пока Армения не возьмет на себя целиком и полностью ответственность за совершенную провокацию, сообщает Trend.

15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП «Лачин».

Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.