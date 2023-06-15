Энгин Озер: Было бы лучше, если бы Турция и Азербайджан решили между собой вопросы таможни

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По протоколу и традиции, после победы на президентских выборах президент Турции посетил с официальным визитом Азербайджан, это произошло после визита в Северный Кипр. В рамках визита президент Турции сделал ряд важных заявлений по дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Если купировать все заявления Реджепа Тайипа Эрдогана, то тут нужно выделить четыре направления, по которым стороны будут развивать отношения – экономическое, военно-техническое, политическое и образовательное.

Как заявил Minval.az турецкий политолог Энгин Озер, военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Турции будет и дальше углубляться в соответствии с Шушинской декларацией.

«Отмечу, что Шушинская декларация имеет пункт, аналог 5-го пункта соглашения с НАТО. Кроме того, известно, что часть БПЛА «Байрактар» будет производиться в Азербайджане. С другой стороны, в Минобороны Турции понимают, что Азербайджан должен сам производить боеприпасы и в этом плане Турция поможет ему иметь боеприпасную независимость. В этом направлении ведутся работы», – сказал эксперт.

Говоря об экономическом развитии, Озер добавил, что наблюдаются послабления в позиции Армении по зангезурскому коридору.

«Никол Пашинян прибыл на инаугурацию Эрдогана и очевидно, что в этом вопросе есть определенные успехи, которые помогут раскрыть весь экономический потенциал региона. Кроме того, открытие зангезурского коридора позволит армянской продукции выйти на турецкий рынок, а также в турецкие порты. Поэтому уже в этом году будут достигнуты определенные результаты в этом направлении», – сказал политолог.

Политолог также отметил, что дальнейшее развитие отношений должно идти в сторону политической интеграции стран.

«Россия и Беларусь создали Союзное государство, однако Турция и Азербайджан могут укрепить свое экономическое взаимодействие. Сейчас есть интеграции в сфере обороны, однако было бы лучше, если бы страны решили между собой вопросы таможни, что повысило бы интенсивность товарообмена и укрепило бы экономическую взаимосвязь», – сказал он.

Аналитик также добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил о том, что оба государства должны привести в соответствие свою внешнюю политику.

«Есть опыт России и Беларуси, однако в нашем случае – это не вхождение Турции в состав Азербайджана или Азербайджана – в состав Турции. Тут вопрос политической и экономической интеграции двух стран, расширяющих их возможности. Подобный опыт мы видим и в ЕС. Но этот формат не должен подразумевать расширение, этот формат только для Азербайджана и Турции, который в перспективе может создать единую валюту», – подчеркнул он.

В этом смысле открытие совместного университета – очень важная составляющая двухсторонних отношений: это поможет двум странам выработать качественные кадры как для Азербайджана, так и для Турции», – подчеркнул он.

Комментируя новый состав кабмина Турции, эксперт сказал, что новый состав направлен на улучшение отношений между Турцией и США.

«Сюда можно отнести назначение Ибрагима Калына главой разведки Турции, а он в самые сложные времена отношений между странами контактировал с американской стороной. Затем назначение министра финансов Мехмета Шимшека. Турция сейчас пытается привлечь в свою страну международные инвестиции и для этого ему нужно наладить отношения с США», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев