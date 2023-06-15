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Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан разработают программу сотрудничества в разных областях

Ильхам Алиев: Азербайджан и Пакистан разработают программу сотрудничества в разных областях

Cегодня подробно обсудили важные вопросы нашего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики, транспорта и оборонной промышленности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном составе, сообщает «Азертадж».

«Сейчас мы продолжим наши обсуждения в данном формате. Уверен, что в результате этого визита мы разработаем новую программу сотрудничества в различных областях, что еще больше укрепит наше партнерство», – отметил глава государства.

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