Азербайджан и Пакистан договорились об увеличении количества совместных военных учений

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Азербайджан и Пакистан договорились об увеличении количества совместных военных учений, сообщает «Азертадж».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Мы также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности и договорились об увеличении количества совместных военных учений, которые мы проводили в прошлом. В этом есть необходимость, так как ситуация в мире меняется, зоны нестабильности растут», – отметил глава государства.