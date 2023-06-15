Иран и США близки к договоренности об обмене заключенными

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Иран и США близки к договоренности об обмене заключенными, идет процесс доработки деталей документа. сообщает информационное агентство İRNA со ссылкой на интервью министра иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

«Могу сказать, что они близки к заключению соглашения об обмене пленными и, вероятно, остается только обсуждение технических вопросов»,- сказал он.

Он также добавил, что чувствует серьезность намерений Вашингтона и Тегерана относительно достижения договоренностей Ирана с США по ядерной проблематике, потому что «переговорщики пытаются спасти ядерное соглашение 2015 года».

Отметив, что в настоящее время вокруг ядерной деятельности Ирана царит положительная атмосфера, министр иностранных дел Омана сказал: «Маскат считает, что лидеры Ирана серьезно настроены на достижение соглашения, и пока другая сторона (США) добросовестно отвечает им, они будут (Иран) также готовы это сделать».

Напомним, что одним из нескольких американцев, содержащихся в Иране, является Сиамак Намази, бизнесмен с двойным американо-иранским гражданством, который в 2016 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж и сотрудничество с правительством США.