МИД Азербайджана распространил заявление о провокации ВС Армении

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Решительно осуждаем совершенную 15 июня военную провокацию Армении против погранично-пропускного пункта «Лачын», в результате которого получил ранения военнослужащий Государственной пограничной службы, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Сообщается, что эта военная провокация является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и в то же время нацелена на препятствование успешной деятельности погранично-пропускного пункта на азербайджанской стороне, безопасного, свободного и беспрепятственного передвижения граждан армянской национальности и передвижению по Лачынской дороге:

«Эта военная провокация Армении, не сумевшей принять беспрепятственное передвижение граждан армянской национальной через пропускной пункт, является наглядным примером не заинтересованности Армении в налаживании отношений с Азербайджаном и мирном процессе. Подобные провокации Армении будут решительно пресекаться, попытки армянской стороны помешать реинтеграции в общество граждан Азербайджана армянской национальности потерпят крах. Призываем международную общественность решительно осудить эту провокацию Армении и повлиять на нее, чтобы она воздерживалась от актов агрессии, угрожающих миру и стабильности в регионе».