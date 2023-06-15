Bloomberg: Цзиньпин предложил организовать крупную международную конференцию по израильско-палестинскому конфликту

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Председатель КНР Си Цзиньпин предложил организовать более крупную международную конференцию по израильско-палестинскому конфликту для содействия мирным переговорам, сообщает Bloomberg.

Си сделал это предложение во время встречи с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Пекине в среду. Он выразил готовность играть активную роль в содействии мирным переговорам и призвал ООН признать Палестину полноправным членом.

Си пытается позиционировать себя в качестве посредника в ближневосточном конфликте, успешно выступив посредником в достижении разрядки между Ираном и Саудовской Аравией в марте. Мирные переговоры между израильтянами и палестинцами зашли в тупик с 2014 года, а в прошлом году наблюдался значительный рост насилия между сторонами. Предложение Си свидетельствует о растущей готовности Китая участвовать в иностранных спорах. Си и Аббас также договорились о создании стратегического партнерства и выступили за создание независимой Палестины в границах 1967 года.