Сепаратисты вновь стреляют

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15 июня с 08:35 до 10:30 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.

Кроме того, около 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли позиции азербайджанской армии в Физулинском районе из стрелкового оружия.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.