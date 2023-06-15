Вторая годовщина Шушинской декларации: посол Багчы отправился в Шушу

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Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы находится в Шуше.

«Венец Кавказа, место, где объединяются культура и история, культурная столица Азербайджана, жемчужина Карабаха «, – написал он в Twitter.

Багчы отметил, что посетил Шушу в годовщину подписания Шушинской декларации:

«Во вторую годовщину подписания исторической Шушинской декларации, возвысившей наши отношения до союзнического уровня, находимся на исторической площади в Шуше. Да здравствует братство Турции и Азербайджана!».

15 июня исполняется два года с момента подписания Шушинской декларации между Азербайджаном и Турцией. Документ был подписан президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня 2021 года в культурной столице Азербайджана – городе Шуше.

Документ называется «Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».

Один пунктов декларации гласит, что в случае наличия угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ одной из стран, «стороны окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН».