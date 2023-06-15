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МИД: Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса

МИД: Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса

«Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Twitter по случаю 15 Июня – Дня национального спасения.

«Сегодня 15 июня – День национального спасения. Своим возвращением к власти общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев спас нашу страну от общественно-политического кризиса, заложил незыблемый фундамент для развития, еще больше укрепил нашу государственность. С Днем национального освобождения!» – говорится в заявлении.

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