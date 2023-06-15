МИД: Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса

«Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса».
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Twitter по случаю 15 Июня – Дня национального спасения.
«Сегодня 15 июня – День национального спасения. Своим возвращением к власти общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев спас нашу страну от общественно-политического кризиса, заложил незыблемый фундамент для развития, еще больше укрепил нашу государственность. С Днем национального освобождения!» – говорится в заявлении.
Bu gün 15 İyun – Milli Qurtuluş Günüdür.
Hakimiyyətə qayıdışı ilə #Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev ölkəmizi ictimai-siyasi böhrandan xilas etdi, inkişafın sarsılmaz təməlini qoydu, dövlətçiliyimizi daha da möhkəmləndirdi.
Milli Qurtuluş Günümüz mübarək! 🇦🇿 pic.twitter.com/0rSgokV1RF
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 14, 2023