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Эрдоган: Азербайджан всегда рядом с Турцией

Эрдоган: Азербайджан всегда рядом с Турцией

Азербайджан всегда рядом с Турцией.

Об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания Кабинета Министров страны.

«Турция всегда поддерживает братскую страну. Мы никогда не забудем солидарность, проявленную азербайджанским народом во время катастрофического землетрясения в нашей стране», – приводит его слова TurkicWorld.

«Мы воспринимаем флаг Азербайджана, развевающийся в Карабахе после 30-летней оккупации, как символ нашего братства. Мы будем еще больше работать над тем, чтобы превратить наши отношения с Азербайджаном в модель экономической и политической интеграции», – отметил Эрдоган, заметив, что его ожидания относительно мира и стабильности в регионе вновь подтверждаются.

Турецкий лидер также отметил, что мир с завистью наблюдает за отношениями между Азербайджаном и Турцией.

Указав на то, что объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном достиг 15 миллиардов долларов, Эрдоган отметил, что одной из целей является открытие совместного университета двух стран.

Турецкий лидер также подчеркнул поддержку Анкары продолжающемуся процессу нормализации с Арменией.

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