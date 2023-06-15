Эрдоган: Азербайджан всегда рядом с Турцией

Азербайджан всегда рядом с Турцией.
Об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания Кабинета Министров страны.
«Турция всегда поддерживает братскую страну. Мы никогда не забудем солидарность, проявленную азербайджанским народом во время катастрофического землетрясения в нашей стране», – приводит его слова TurkicWorld.
«Мы воспринимаем флаг Азербайджана, развевающийся в Карабахе после 30-летней оккупации, как символ нашего братства. Мы будем еще больше работать над тем, чтобы превратить наши отношения с Азербайджаном в модель экономической и политической интеграции», – отметил Эрдоган, заметив, что его ожидания относительно мира и стабильности в регионе вновь подтверждаются.
Турецкий лидер также отметил, что мир с завистью наблюдает за отношениями между Азербайджаном и Турцией.
Указав на то, что объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном достиг 15 миллиардов долларов, Эрдоган отметил, что одной из целей является открытие совместного университета двух стран.
Турецкий лидер также подчеркнул поддержку Анкары продолжающемуся процессу нормализации с Арменией.