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Главное Экономика

Swarovski полностью свернула свой российский бизнес

Swarovski полностью свернула свой российский бизнес

Компания Swarovski полностью свернула свой российский бизнес. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на генерального директора австрийской ювелирной компании Алексиса Назарда.

Еще в начале марта стало известно, что окончательный уход из России Swarovski будет проведен с учетом санкций и торговых ограничений.

По словам Назарда, компания больше не может поддерживать деятельность, замороженную с марта прошлого года. Сроков полного ухода из страны руководитель компании не назвал. Однако указал, что процесс будет «организован и проведен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

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