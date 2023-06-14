Swarovski полностью свернула свой российский бизнес

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Компания Swarovski полностью свернула свой российский бизнес. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на генерального директора австрийской ювелирной компании Алексиса Назарда.

Еще в начале марта стало известно, что окончательный уход из России Swarovski будет проведен с учетом санкций и торговых ограничений.

По словам Назарда, компания больше не может поддерживать деятельность, замороженную с марта прошлого года. Сроков полного ухода из страны руководитель компании не назвал. Однако указал, что процесс будет «организован и проведен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».