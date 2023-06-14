Вашингтон проводит тайные переговоры с Тегераном

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Администрация президента США Джо Байдена возобновила секретные переговоры с правительством Ирана, направленные на снижение напряжённости на международной арене. Вашингтон пытается вернуть своих заключённых, а заодно помешать развитию ядерной программы Тегерана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, со ссылкой на свои источники.

«Администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, пытаясь добиться освобождения американских заключенных, удерживаемых Тегераном, и обуздать растущую ядерную программу страны», – говорится в публикации.

Вскоре после возобновления контактов, США одобрили выплату Ирану на 2,7 млрд долларов, за импорт иранских газа и электроэнергии. Ранее эти средства были заморожены Вашингтоном, так как Иран уже долгие годы находится под тяжелейшими американскими санкциями.