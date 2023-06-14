16 июня парламент Азербайджана обсудит 13 вопросов

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Обнародовано время и повестка заседания, которое состоится 16 июня в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью парламента, в повестку дня заседания включено 13 вопросов.

1. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Закон Азербайджана «О государственном бюджете Азербайджана на 2023 год» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Закон Азербайджана «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Закон Азербайджана «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год» (третье чтение);

4. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса Азербайджана «О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджана на 2023 год» номер 688-VIQR от 9 декабря 2022 года;

5. Законопроект Азербайджана об утверждении «Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний» и об отмене Закона Азербайджана «Об утверждении «Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний», подписанного от имени Правительства Азербайджана на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств»;

6. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Закон Азербайджана «О таможенном тарифе» (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Закон Азербайджана «Об автомобильном транспорте» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Кодекс Азербайджана об административных проступках (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Закон Азербайджана «О дорожном движении» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Закон Азербайджана «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Закон Азербайджана «О государственной пошлине» (первое чтение).