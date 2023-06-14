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Дорожная полиция: «Последний звонок» прошел без правонарушений

Дорожная полиция: "Последний звонок" прошел без правонарушений

В связи с мероприятиями по случаю ”Последнего звонка» в Баку среди выпускников не выявлено административных правонарушений

Об этом говорится в заявлении сотрудника Управления Государственной дорожной полиции города Баку майора полиции Араза Аскерли, которого цитирует «Репорт».

По его словам, в связи с «Последним звонком» на территории столицы рядом с общеобразовательными школами организована служба как по территориальному признаку, так и усиленная сотрудниками Дорожно-патрульной службы: “В связи с мероприятиями по случаю ”Последнего звонка» на территории столицы среди выпускников не выявлено нарушений общественного порядка и административных правонарушений. Мы благодарим всех наших граждан, проявивших ответственное отношение, а нашей молодежи желаем успехов в дальнейшей жизни!»

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