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Главное Общество

Расширены полномочия Генпрокуратуры

Расширены полномочия Генпрокуратуры

Расширены полномочия Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение № 754 от 4 июля 2001 года президента Азербайджана «Об определении координирующего органа по Европейскому соглашению о передаче заявлений о предоставлении правовой помощи, Европейской конвенции по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений, Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами».

Согласно распоряжению, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики определена как центральный орган по реализации Азербайджанской Республикой Европейской конвенции по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений, подписанной 24 ноября 1983 года в городе Страсбург.

Ранее это полномочие принадлежало министерству юстиции.

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Расширены полномочия Генпрокуратуры
Общество

Расширены полномочия Генпрокуратуры

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