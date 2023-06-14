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«Кремль планировал поглотить Молдову, Грузию, Армению, Казахстан или страны Балтии. Баку не предполагалось трогать»

«Кремль планировал поглотить Молдову, Грузию, Армению, Казахстан или страны Балтии. Баку не предполагалось трогать»

После Украины Кремль планировал поглотить Молдову, Грузию, Армению, Казахстан или страны Балтии. С такими словами выступил политолог Валерий Соловей выступил сегодня в интервью BILD.

«Цель была очень простая — интегрировать Украину с Россией. Только и именно такая цель занимала Путина. Украина должна была объединиться с Российской Федерацией. Это должно было быть союзное государство вместе с Беларусью. Формально бы Украина оставалась суверенным независимым государством. Но фактически она такой, конечно же, не была бы», — сказал он о первоначальных целях Кремля в Украине.

«Кремль планировал поглотить Молдову, Грузию, Армению, Казахстан или страны Балтии. Баку не предполагалось трогать»

«А дальше предполагалось двинуться дальше. С Молдовой предполагалось разобраться за сутки. Потом в зависимости от реакции Запада, от настроения, от ресурсов. Или Кавказ, я имею в виду Грузию и Армению. Азербайджан не предполагалось трогать. А Казахстан, кстати, предполагалось трогать. Или движение в направлении Балтики, стран Балтии», — добавил политолог.

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