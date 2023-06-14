«Кремль планировал поглотить Молдову, Грузию, Армению, Казахстан или страны Балтии. Баку не предполагалось трогать»

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После Украины Кремль планировал поглотить Молдову, Грузию, Армению, Казахстан или страны Балтии. С такими словами выступил политолог Валерий Соловей выступил сегодня в интервью BILD.

«Цель была очень простая — интегрировать Украину с Россией. Только и именно такая цель занимала Путина. Украина должна была объединиться с Российской Федерацией. Это должно было быть союзное государство вместе с Беларусью. Формально бы Украина оставалась суверенным независимым государством. Но фактически она такой, конечно же, не была бы», — сказал он о первоначальных целях Кремля в Украине.

«А дальше предполагалось двинуться дальше. С Молдовой предполагалось разобраться за сутки. Потом в зависимости от реакции Запада, от настроения, от ресурсов. Или Кавказ, я имею в виду Грузию и Армению. Азербайджан не предполагалось трогать. А Казахстан, кстати, предполагалось трогать. Или движение в направлении Балтики, стран Балтии», — добавил политолог.