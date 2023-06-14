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Джаббаров встретился с министром промышленности и новых технологий Таджикистана

Джаббаров встретился с министром промышленности и новых технологий Таджикистана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром подчеркнул особую значимость, которую Азербайджан придает развитию двусторонних отношений.

Визиты глав государств и проводимые на высоком уровне встречи придают импульс для перехода на качественно новый уровень партнерства и устойчивого развития взаимовыгодного сотрудничества. Так, встречи, проведенные в апреле текущего года в рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан, а также подписанные документы, способствовали расширению сотрудничества.

На встрече была предоставлена информация о долгосрочных стратегических инициативах Азербайджана, региональных и глобальных энергетических проектах, а также о реализуемых инвестиционных проектах. Обсуждены возможности потенциального сотрудничества, в том числе в сфере развития алюминиевой промышленности, оказания методологической и практической поддержки профильным структурам Таджикистана для создания и деятельности промышленных парков.

Стороны выразили уверенность, что реализуемый в транспортно-коммуникационной сфере проект Среднего коридора, в котором заинтересованы и Азербайджан, и Таджикистан, сыграет особую роль в развитии регионального сотрудничества.

Шерали Кабин подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество Таджикистана и Азербайджана развивается по нарастающей. Министр отметил, что Таджикистан заинтересован в опыте Азербайджане в создании промышленных парков.

В рамках визита таджикская делегация посетила Сумгайытский химический промышленный парк. Гостей проинформировали о промышленных парках, создаваемых в стране в соответствии с политикой индустриализации, созданных для предпринимателей благоприятных условиях, современной инфраструктуре, применяемых для резидентов льготных механизмах и услугах.

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