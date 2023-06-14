Эрдоган: Имеющиеся у Швеции ожидания не означают, что мы их оправдаем

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет от Швеции применения на практике антитеррористических законов, от этого зависит одобрение Анкарой заявки Стокгольма в НАТО.

Об этом он заявил в интервью по возвращении из Азербайджана, сообщает телеканал Habertürk.

«В Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Если не будет форс-мажора, я приму в нем участие. Имеющиеся у Швеции ожидания в связи с саммитом (что на нем примут решение о ее вхождении в альянс – прим.) еще не означают, что мы их оправдаем. Сначала Швеции надо выполнить свои обязательства. В ее законах, конституции указаны права правоохранительных органов. Пользуйтесь ими. Если они не будут применяться, то в Вильнюсе мы не сможем ответить положительно [на вопрос о вступлении Швеции в НАТО]», – сказал он.

Эрдоган напомнил, что в среду в Анкаре проходит заседание четырехстороннего механизма по вопросу прогресса Швеции в выполнении условий Турции. «Его проводит мой главный советник Акиф Чагатай Кылыч. Он передаст участникам мнение своего президента, и что определенно не стоит ждать чего-то иного в Вильнюсе», – отметил турецкий лидер. Он также призвал Швецию «действовать добросовестно» и добиться того, чтобы «террористы не проводили демонстраций».