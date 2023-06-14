Эрдоган похвалил Пашиняна

596 Просмотров

Продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.

Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Азербайджана, передает «Анадолу».

«Двери для мира в регионе, где имело место много горя, приоткрыты. Поэтому стороны не должны упускать этот шанс и действовать ответственно», – подчеркнул турецкий лидер.

При этом он назвал «важным шагом» недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару.

«Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию», – сказал президент.

Президент Эрдоган назвал также «важными» слова премьер Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион. «Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против [Никола] Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад», – сказал политик.

По его словам, Анкара продолжит тесно взаимодействовать с Азербайджаном во имя укрепления единства Тюркского мира.