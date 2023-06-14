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Кремль отдал Белгородскую область Кадырову

Кремль отдал Белгородскую область Кадырову

Отправленный для защиты от российских добровольцев в Белгородскую область батальон чеченских боевиков «Запад-Ахмат» займется борьбой с «сатанизмом», заявил депутат Госдумы Адам Делимханов, передает The Moscow Times.

«Кто бы ни пересекал границу, мы их будем уничтожать. <…> Мы в скором времени будем переходить и уничтожать их (российских добровольцев. — ред.) там же», — сказал Делимханов перед боевиками.

Соглашение об отправке отряда «Ахмат» в Белгородскую область было заключено 12 июня между Делимхановым и губернатором региона Вячеславом Гладковым. По словам последнего, он провел с представителем Чечни «совещание по текущей обстановке в регионе».

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что его отряд будет действовать совместно с другими силовыми структурами, включая Росгвардию, МВД и погранвойска. Их усилия будут направлены на противодействие украинским добровольческим отрядам.

Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область на прошлой неделе. По его словам, они имеют опыт боестолкновений с вооруженными формированиями у себя дома «в лесистой и горной местности».

Инициатива Кадырова могла быть связана с попыткой избежать участия его боевиков в боях в самой Украине, считает военный аналитик из Института изучения войны (ISW) Катерина Степаненко.

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