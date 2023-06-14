Главная сенсация визита Эрдогана в Баку

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Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан завершен. Теперь наступает время подведения итогов. И уже по горячим следам понятно: азербайджанско-турецкий саммит еще раз подтвердил братские отношения высокого уровня, существующие сегодня между Азербайджаном и Турцией. Строго говоря, президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал в Азербайджан на парад победы и на торжества в честь столетней годовщины создания Национальной армии Азербайджана и освобождения Баку от большевиков и дашнаков, принимал участие в открытии аэропортов в Физули и Зангелане — на землях, освобождённых от армянской оккупации, и на фестиваль «Технофест».

У нынешнего визита политический подтекст несколько иной. 28 мая Эрдоган одержал победу на выборах президента Турции. Теоретически можно напомнить, что глава Турецкой Республики в значительной степени обновил свою команду, сменил министров обороны и иностранных дел, руководство спецслужб, и теперь Баку и Анкаре самое время сверить часы, обсудить новые реалии и новые вызовы. «Сегодня мы с Вами и подвели итоги проделанной работы, в то же время провели широкий обмен мнениями о том, что будет сделано в предстоящие годы. Переговоры как на встрече один на один, так и с участием делегаций еще раз выражают наше общее намерение. То есть, в основе всех наших достижений лежат братские отношения между Азербайджаном и Турцией» — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь, президент Турции подчеркнул: «Турция и Азербайджан – две братские страны. Мы до сих пор шагали с единым пониманием «Одна нация – два государства» и будем решительно продолжать этот путь».

Но куда важнее другое. Эксперты напомнили: сразу же после вступления в должность Реджеп Тайип Эрдоган посетил Турецкую Республику Северного Кипра. А затем в тот же день прибыл в Азербайджан. Причем с государственным визитом.

Здесь нужно пояснение. Профессиональные дипломаты напоминают: визиты бывают официальные, рабочие, гостевые, частные…Государственные визиты занимают среди ни особое место. Это не только особые протокольные детали. Сам факт такого визита подчёркивает, что отношения двух стран, их дружба и сотрудничество находятся на самом высоком уровне. Таких подтверждений в ходе визита было много — вплоть до совместного участия в форуме ОЧЭС министров иностранных дел Азербайджана и Турции по видеосвязи.

Весьма обширным был и спектр тем, затронутых в ходе встречи президентов — и один на один, и в расширенном составе — ТАР, TANAP, Турецко-Азербайджанский университет, Зангезурский коридор…

Но главная сенсация визита была в другом. Президент Турции посетил Азербайджан как раз накануне первой годовщины подписания Шушинской декларации, закрепившей военный союз Азербайджана и Турции. Ильхам Алиев напомнил: «Шушинская декларация – это историческое соглашение. В результате этого соглашения Турция и Азербайджан официально стали союзниками. На самом деле мы на протяжении долгих лет фактически действовали как союзники, но Шушинская декларация превратила это в официальный документ. Подписание этого документа в Шуше, естественно, носит символический характер, потому что Шуша – это венец Карабаха, и после освобождения Шуши от оккупации была поставлена последняя точка во Второй Карабахской войне».

Сегодня военный союз Азербайджана и Турции выходит на новый уровень. Участие глав государств в открытии центрального командного пункта ВВС подтвердило это еще раз. Тем более что ВВС – это сегодня не только самолеты, но и БПЛА, в том числе «Байрактары», и уже в ближайшем будущем — беспилотные истребители Kizilelma. А на встрече в расширенном составе Эрдоган сделал очень важный анонс: «Мы готовы в любое время открыть наше Генеральное консульство в Шуше. Если наше генеральное консульство в Шуше может быть открыто в любой момент без задержки, то это, естественно, вновь станет отдельным месседжем всему миру, включая Армению». И этот месседж уж точно никому не стоит игнорировать.

Отдел политики Minval.az