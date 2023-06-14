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Родители принцессы Уэльской столкнулись с финансовыми трудностями

Родители принцессы Уэльской столкнулись с финансовыми трудностями

Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон – Майкл и Кэрол Миддлтоны, столкнулись с тяжелыми финансовыми трудностями. Их компания Party Pieces Holdings обанкротилась. Кредиторы заявили, что пара должна почти 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как известно, еще в 1987 году Миддлтоны основали компанию по продаже принадлежностей для вечеринок.

Затем фирма была куплена бизнесменом Джеймсом Синклером, возглавляемым Partyman, компанией, управляющей мягкими игровыми площадками и организующей досуг детей.

Минимум один из инвесторов Party Pieces Holdings заявил, что компания «изменила» им, поскольку возникла обеспокоенность по поводу того, сколько долгов тянется за ней.

«Среди 2,6-миллионного долга – выплата 218 749 фунтов стерлингов банку RBS для покрытия ссуды Coronavirus Business Interrupt, 1,4 миллиона фунтов стерлингов – в виде необеспеченных кредитов и 456 008 фунтов стерлингов следует выплатить другим кредиторам», – говорится в сообщении.

А по словам инсайдеров, сумма, которую они должны выплатить HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании), омрачает все остальное, что они должны.

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