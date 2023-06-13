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Трамп отверг вину в хранении секретных материалов

Трамп отверг вину в хранении секретных материалов

45-й президент США Дональд Трамп прибыл в суд Майами, где его формально арестовали на время заседания и официально предъявили ему обвинения по делу о незаконном хранении секретных документов, сообщает CNN.

В ходе заседания политик не признал себя виновным. Далее состоялось обсуждение условий освобождения Трампа до начала разбирательств. В итоге его отпустили без дополнительных ограничений.

9 июня Минюст США опубликовал 49-страничное обвинительное заключение по делу Трампа. Согласно документу политика обвиняют по 37 пунктам, в том числе в умышленном сокрытии засекреченных документов, сговоре с целью препятствия правосудию и лжи под присягой.

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