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Баку требует от Еревана прекратить агрессию

Баку требует от Еревана прекратить агрессию

Требуем от армянской стороны положить конец растущей агрессивной риторике и шагам, которые усиливают напряженность в регионе.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению армянского МИД относительно очередной военной провокации в направлении Нахчывана.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство решительно осудило очередную военную провокацию армянской стороны.

При этом категорически отвергается заявление МИД Армении о том, что Азербайджан якобы взял под прицел строящийся в Армении металлургический завод.

«Что касается утверждения о том, что Азербайджан, совершая провокации, преследует цель препятствовать привлечению инвестиций в Армению, следует отметить, что Армения проводила политику самоизоляции, выдвигая территориальные претензии к соседним странам и удерживая территории Азербайджана под оккупацией почти 30 лет, тем самым оставаясь в стороне от всех международных проектов. Всем известно, что Армения также является стороной, которая, вопреки своим обязательствам, всячески препятствует открытию линий коммуникаций, которые будут стимулировать экономическое развитие в регионе. В связи с этим претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований.

Вся ответственность за провокации против проводимых Азербайджаном миротворческих мероприятий и восстановительных работ в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении», – сказано в заявлении МИД.

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