При взрыве в жилом доме в Сиязане пострадали три человека (фото)

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На горячую телефонную линию МЧС “112” поступила информация о взрыве в многоэтажном здании на улице Исмаилова в Сиязане.

В связи с вызовом на место происшествия были немедленно привлечены силы пожарной части Сиязанского района Государственной противопожарной службы МЧС, уточняет АПА.

При оценке эксплуатационных условий на месте происшествия, согласно предварительной версии в результате утечки бытового газа произошел взрыв, не сопровождавшийся возгоранием в расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома однокомнатной квартире общей площадью 42 кв.м

От удара взрывной волны сдвинулись оконные рамы квартиры, в стенах образовались трещины, квартире был нанесен значительный ущерб. В результате инцидента с травмами госпитализированы три гражданина, двое из которых несовершеннолетние.

Силами МЧС на территории были приняты соответствующие меры безопасности.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента.