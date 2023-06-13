В Госдепе ждут продолжения диалога Баку-Ереван

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Мы назначим новую дату очередного раунда переговоров между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

С данным заявлением выступил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

«Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают вести мирный диалог в регионе Южного Кавказа. Как мы уже говорили ранее, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов. Мы считаем, что соглашение находится в пределах досягаемости. К сожалению, эта встреча не может быть проведена из-за проблем с расписанием. Мы с нетерпением ждем возможности назначить новую дату, как можно скорее», – отметил Миллер.