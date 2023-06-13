Эрдоган указал на стратегическое положение Турции и Азербайджана

Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом. Об этом лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсети Twitter.
Он заявил, что в соответствии с братскими отношениями, сотрудничество между двумя странами будет углубляться во всех областях, от торговли до энергетики, от оборонной промышленности до транспорта.
«С подписанием мирного договора между Азербайджаном и Арменией наш регион еще больше расцветет. Я также верю, что позитивные результаты наших контактов мы увидим уже в ближайшее время», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган при этом добавил, что при существующей координации между лидерами диалог между Азербайджаном и Турцией продолжается:
«Я также верю, что мы увидим положительные результаты этих контактов в ближайшем будущем.
В связи с этим с чувством благодарности и почтения вспоминаю Общенационального лидера Гейдара Алиева в год его 100-летия, который оставил нам в наследство лозунг «два государства, одна нация».
«Мы и впредь будем развивать наши связи во всех сферах рука об руку с победоносным Верховным Главнокомандующим, президентом и моим братом Ильхамом Алиевым», – отметил турецкий лидер.
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte Azerbaycan’a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk.
Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin. 🇹🇷🇦🇿… pic.twitter.com/EG8F9d34d7
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2023