Эрдоган указал на стратегическое положение Турции и Азербайджана

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Турция и Азербайджан занимают стратегическое положение между Востоком и Западом. Об этом лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсети Twitter.

Он заявил, что в соответствии с братскими отношениями, сотрудничество между двумя странами будет углубляться во всех областях, от торговли до энергетики, от оборонной промышленности до транспорта.

«С подписанием мирного договора между Азербайджаном и Арменией наш регион еще больше расцветет. Я также верю, что позитивные результаты наших контактов мы увидим уже в ближайшее время», – отметил турецкий лидер.

Эрдоган при этом добавил, что при существующей координации между лидерами диалог между Азербайджаном и Турцией продолжается:

«Я также верю, что мы увидим положительные результаты этих контактов в ближайшем будущем.

В связи с этим с чувством благодарности и почтения вспоминаю Общенационального лидера Гейдара Алиева в год его 100-летия, который оставил нам в наследство лозунг «два государства, одна нация».

«Мы и впредь будем развивать наши связи во всех сферах рука об руку с победоносным Верховным Главнокомандующим, президентом и моим братом Ильхамом Алиевым», – отметил турецкий лидер.