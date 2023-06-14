Зеленский обсудил на совещании наказание руководства России

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 июня, провел совещание по справедливому наказанию российских руководителей за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщается на странице главы Украины в Facebook.

Президент отметил, что на важном совещании присутствовали представители Офиса президента Украины, члены правительства, Верховной Рады и Офиса генерального прокурора.

«Готовим несколько сценариев ради одного обязательного результата – реального, законного и справедливого наказания российских руководителей за преступление агрессии против Украины», – добавил президент.

По его словам, все российские преступления этой войны порождены одним первичным преступлением – агрессией.

«Ответом на это преступление станет специальный трибунал. Кремлевские стены не способны остановить справедливость, а против правосудия не бывает ракет», – добавил Зеленский.