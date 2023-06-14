Зеленский обсудил на совещании наказание руководства России

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 июня, провел совещание по справедливому наказанию российских руководителей за преступление агрессии против Украины.
Об этом сообщается на странице главы Украины в Facebook.
Президент отметил, что на важном совещании присутствовали представители Офиса президента Украины, члены правительства, Верховной Рады и Офиса генерального прокурора.
«Готовим несколько сценариев ради одного обязательного результата – реального, законного и справедливого наказания российских руководителей за преступление агрессии против Украины», – добавил президент.
По его словам, все российские преступления этой войны порождены одним первичным преступлением – агрессией.
«Ответом на это преступление станет специальный трибунал. Кремлевские стены не способны остановить справедливость, а против правосудия не бывает ракет», – добавил Зеленский.