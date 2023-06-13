Алиев: Международное право не работает |
Почему Франция милитаризирует Армению, и кто может дать ей по рукам |
Азербайджанские подразделения подавили огневые точки ВС Армении |
Спикер парламента Армении назвал ошибкой установку мемориала «Немезис» |
Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении |
Пригожин стал популярнее Путина |
До боли знакомый геном Танкяна |
Община Западного Азербайджана направила письмо Папе Римскому |
Украинская армия перерезает коридор в Крым |
Главное Политика

Борель анонсировал встречу официальных лиц Азербайджана и Армении в Европе

Борель анонсировал встречу официальных лиц Азербайджана и Армении в Европе

«Следующая встреча между официальными лицами Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе».

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Борель во время слушаний в Европейском парламенте.

По его словам, которые приводит «Репорт», ЕС стремится поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном: “Единственное решение – в дипломатии. Обе стороны выразили желание продолжить переговоры”.

Ж.Борель сказал, что ЕС заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе: “С этой целью мы реализуем как гуманитарные инициативы, так и вносим непосредственный вклад в переговоры, направленные на мир. Мы также занимаемся поисками людей, пропавших без вести во время войны, и работами по предотвращению новых столкновений между сторонами”.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии в связи с кончиной Берлускони
Политика

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии в связи с кончиной Берлускони

2023/06/13, 22:07
Эрдоган указал на стратегическое положение Турции и Азербайджана
Политика

Эрдоган указал на стратегическое положение Турции и Азербайджана

2023/06/13, 21:54
Пакистанский премьер посетит Азербайджан
Политика

Пакистанский премьер посетит Азербайджан

2023/06/13, 21:25
Боррель заявил о приверженности ЕС миру на Южном Кавказе
Политика

Боррель заявил о приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

2023/06/13, 20:45
Боррель: Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана
Политика

Боррель: Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана

2023/06/13, 20:17
Борель анонсировал встречу официальных лиц Азербайджана и Армении в Европе
Политика

Борель анонсировал встречу официальных лиц Азербайджана и Армении в Европе

2023/06/13, 20:09
Боррель: Присутствие росмиротворцев в Карабахе не следует рассматривать как дополнительную сложность
Политика

Боррель: Присутствие росмиротворцев в Карабахе не следует рассматривать как дополнительную сложность

2023/06/13, 19:35
Мехрибан Алиева: Рада видеть в Баку дорогую сестру Эмине Эрдоган
Политика

Мехрибан Алиева: Рада видеть в Баку дорогую сестру Эмине Эрдоган

2023/06/13, 19:23
Община Западного Азербайджана: Армения отказывается принять миссию ООН
Политика

Община Западного Азербайджана: Армения отказывается принять миссию ООН

2023/06/13, 19:10