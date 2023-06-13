Борель анонсировал встречу официальных лиц Азербайджана и Армении в Европе

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«Следующая встреча между официальными лицами Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе».

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Борель во время слушаний в Европейском парламенте.

По его словам, которые приводит «Репорт», ЕС стремится поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном: “Единственное решение – в дипломатии. Обе стороны выразили желание продолжить переговоры”.

Ж.Борель сказал, что ЕС заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе: “С этой целью мы реализуем как гуманитарные инициативы, так и вносим непосредственный вклад в переговоры, направленные на мир. Мы также занимаемся поисками людей, пропавших без вести во время войны, и работами по предотвращению новых столкновений между сторонами”.