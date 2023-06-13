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Путин признал нехватку беспилотников

Путин признал нехватку беспилотников

Россия до сих пор нуждается в большем количестве беспилотников. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с военкорами.

Глава государства обратил внимание, что ещё примерно восемь лет назад РФ начала перевооружение армии, был сделан «солидный задел». Однако, продолжил глава государства, в ходе СВО «стало понятно, что многих вещей не хватает».

«Это высокоточные боеприпасы, средства связи, БПЛА. Да, и летательные аппараты эти — беспилотники. Они у нас есть. Нам, к сожалению, их не хватает количественно», — подчеркнул Путин.

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