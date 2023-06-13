Боррель заявил о приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

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Европейский союз (ЕС) привержен региону Южного Кавказа, и, в отличие от других геополитических акторов, у нас нет скрытой повестки.

Об этом на слушаниях в Европарламенте, посвященных азербайджано-армянским отношениям, ситуации в Карабахе и на Лачинской дороге, заявил верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет АПА.

«ЕС заинтересован в миростроительстве и содействии достижению мира для всех народов региона. Как я уже сказал, мы делаем это посредством миссии гуманитарной помощи, текущих обсуждений, разминирования в регионах, серьезно пострадавших от войны, пытаясь снизить риск конфликта», — сказал он.