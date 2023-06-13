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Путин: Десятилетиями поддерживали экономику Украины…

Путин: Десятилетиями поддерживали экономику Украины...

Несмотря на многолетнюю российскую поддержку экономики Украины, ничего не помогало выстроить нормальные отношения между Москвой и Киевом. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

«На этом направлении что только не делали. Десятилетиями, по сути дела, если не кормили, то поддерживали экономику за счёт дешёвых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее. Но ничего не помогает», — сказал он.

По мнению Путина, вся российская поддержка закончилась госпереворотом на Украине, а сторонников России начали «просто убивать на улицах».

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