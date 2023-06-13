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Путин: Подрыв дамбы Каховской ГЭС «к сожалению» сорвал планы наступательных операций ВСУ

Путин: Подрыв дамбы Каховской ГЭС «к сожалению» сорвал планы наступательных операций ВСУ

Президент России Владимир Путин сказал, что подрыв дамбы Каховской ГЭС «к сожалению» сорвал планы наступательных операций ВСУ через Днепр.

«К сожалению, потому что это наступление для украинских войск закончилось бы очень плохо», – сказал Путин.

По его словам, цели российского вторжения в Украину остаются прежними.

«Цели «спецоперации» меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же», – сказал президент РФ. Украину он назвал страной, которую Запад использует для раскачивания России и это Москву «никогда не устроит». И выразил «удивление» по поводу Зеленского: «вообще удивляюсь, как у человека, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов».

Также Путин заявил, что на заре своего президентства хотел вступить в НАТО, но Россию не приняли. «Мы считали, что мы свои буржуинские, и в НАТО я удочки забросил, нас даже рассматривать не стали», добавил он.

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