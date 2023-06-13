Алиев: Международное право не работает |
Почему Франция милитаризирует Армению, и кто может дать ей по рукам |
Азербайджанские подразделения подавили огневые точки ВС Армении |
Спикер парламента Армении назвал ошибкой установку мемориала «Немезис» |
Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении |
Пригожин стал популярнее Путина |
До боли знакомый геном Танкяна |
Община Западного Азербайджана направила письмо Папе Римскому |
Украинская армия перерезает коридор в Крым |
Главное Политика

МИД Азербайджана: Армения не придает никакого значения международным обязательствам

МИД Азербайджана: Армения не придает никакого значения международным обязательствам

«Тот факт, что министерство иностранных дел Армении лицемерно возлагает ответственность за военные провокации на Азербайджан и, вопреки суверенитету и территориальной целостности нашей страны, поощряет отправку международной миссии в Карабах, который является нашей суверенной территорией, и вмешивается в наши внутренние дела, еще раз демонстрирует, что эта страна не придает никакого значения международным обязательствам».

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в связи с антиазербайджанским заявлением МИД Армении.

Отмечено, что всем известно, что как в период оккупации, так и после урегулирования конфликта Армения на регулярной основе совершала военно-политические провокации в отношении Азербайджана с целью воспрепятствования переговорному процессу по установлению мира: «Именно в результате этих провокационных шагов на протяжении почти 30 лет дипломатическая попытка положить конец оккупации международно признанных территорий Азербайджана претерпевала неудачу. Невыполнение армянской стороной в постконфликтный период своих обязательств по полному выводу армянских вооруженных сил с наших территорий является главной угрозой безопасности Азербайджана. Вместе с тем, несмотря на все неоспоримые факты, непризнание Арменией того, что ее силы находятся на территории Азербайджана, как в период оккупации, так и сейчас, является показателем фальсификации фактов со стороны Армении. Вместо того, чтобы препятствовать усилиям по установлению мира, делать ложные заявления, Армения обязана на деле соблюдать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, включая Карабахский регион Азербайджана».

Теги:
Из этой рубрики
МИД Азербайджана: Армения не придает никакого значения международным обязательствам
Политика

МИД Азербайджана: Армения не придает никакого значения международным обязательствам

2023/06/13, 18:14
Алиев - Эрдогану: Вы знаете, что вас очень любят в Азербайджане. Вы наш дорогой гость
Политика

Алиев – Эрдогану: Вы знаете, что вас очень любят в Азербайджане. Вы наш дорогой гость

2023/06/13, 14:26
Переговоры Алиева и Эрдогана в Баку: что известно (обновлено, фото и видео)
Политика

Переговоры Алиева и Эрдогана в Баку: что известно (обновлено, фото и видео)

2023/06/13, 14:17
Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении
Политика

Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении

2023/06/13, 14:10
Блинкен: «Путин не готов на это пойти»
Политика

Блинкен: «Путин не готов на это пойти»

2023/06/13, 12:56
Боррель: Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США
Политика

Боррель: Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США

2023/06/13, 00:45
Ильхам и Мехрибан Алиевы организовали прием в честь четы Эрдоган (фото, видео)
Политика

Ильхам и Мехрибан Алиевы организовали прием в честь четы Эрдоган (фото, видео)

2023/06/12, 22:56
Начался визит Эрдогана в Азербайджан (фото)
Политика

Начался визит Эрдогана в Азербайджан (фото)

2023/06/12, 21:32
Эрдоган: По традиции отправлюсь в Азербайджан
Политика

Эрдоган: По традиции отправлюсь в Азербайджан

2023/06/12, 18:15