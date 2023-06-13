МИД Азербайджана: Армения не придает никакого значения международным обязательствам

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«Тот факт, что министерство иностранных дел Армении лицемерно возлагает ответственность за военные провокации на Азербайджан и, вопреки суверенитету и территориальной целостности нашей страны, поощряет отправку международной миссии в Карабах, который является нашей суверенной территорией, и вмешивается в наши внутренние дела, еще раз демонстрирует, что эта страна не придает никакого значения международным обязательствам».

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в связи с антиазербайджанским заявлением МИД Армении.

Отмечено, что всем известно, что как в период оккупации, так и после урегулирования конфликта Армения на регулярной основе совершала военно-политические провокации в отношении Азербайджана с целью воспрепятствования переговорному процессу по установлению мира: «Именно в результате этих провокационных шагов на протяжении почти 30 лет дипломатическая попытка положить конец оккупации международно признанных территорий Азербайджана претерпевала неудачу. Невыполнение армянской стороной в постконфликтный период своих обязательств по полному выводу армянских вооруженных сил с наших территорий является главной угрозой безопасности Азербайджана. Вместе с тем, несмотря на все неоспоримые факты, непризнание Арменией того, что ее силы находятся на территории Азербайджана, как в период оккупации, так и сейчас, является показателем фальсификации фактов со стороны Армении. Вместо того, чтобы препятствовать усилиям по установлению мира, делать ложные заявления, Армения обязана на деле соблюдать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, включая Карабахский регион Азербайджана».