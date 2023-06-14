Алиев: Международное право не работает |
Почему Франция милитаризирует Армению, и кто может дать ей по рукам |
Азербайджанские подразделения подавили огневые точки ВС Армении |
Спикер парламента Армении назвал ошибкой установку мемориала «Немезис» |
Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении |
Пригожин стал популярнее Путина |
До боли знакомый геном Танкяна |
Община Западного Азербайджана направила письмо Папе Римскому |
Украинская армия перерезает коридор в Крым |
Главное Экономика

Растут биржевые цены на газ в Европе

Растут биржевые цены на газ в Европе

Биржевые цены на газ на европейском энергетическом рынке ускорили темпы роста до 16% и превысили отметку $400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют статистические данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость газовых контрактов с поставками в июле на крупнейшем хабе Европы — нидерландском TTF — выросли до $404 за тысячу кубометров, или €36,16 за МВтч. Цены на ICE представлены в евро за МВтч с учетом текущего обменного курса европейской валюты к американскому доллару, уточняется в статье.

«Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник превысила $400 за 1 тыс. кубометров. Общий рост цены с начала дня составляет более 16%. Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $404 за 1 тыс. кубов, или €36,16 за МВтч», — заключается в материале.

Теги:
Из этой рубрики
Растут биржевые цены на газ в Европе
Экономика

Растут биржевые цены на газ в Европе

2023/06/14, 00:19
Путин: Десятилетиями поддерживали экономику Украины...
Экономика

Путин: Десятилетиями поддерживали экономику Украины…

2023/06/13, 21:40
Байрамов рассказал об усилиях Азербайджана по обеспечению мира в регионе (обновлено, фото)
Экономика

Байрамов рассказал об усилиях Азербайджана по обеспечению мира в регионе (обновлено, фото)

2023/06/13, 18:02
Эрдоган объяснил значимость быстрого решения вопроса Зангезурского коридора
Экономика

Эрдоган объяснил значимость быстрого решения вопроса Зангезурского коридора

2023/06/13, 17:28
Джордж Сорос передает свой бизнес младшему сыну
Экономика

Джордж Сорос передает свой бизнес младшему сыну

2023/06/12, 23:57
Госкомстат: Среднемесячная номинальная зарплата в Азербайджане составляет 913,9 маната
Экономика

Госкомстат: Среднемесячная номинальная зарплата в Азербайджане составляет 913,9 маната

2023/06/12, 16:45
Азербайджан перевыполнил в мае обязательства по сделке ОПЕК+
Экономика

Азербайджан перевыполнил в мае обязательства по сделке ОПЕК+

2023/06/12, 13:49
Талех Кязымов рассказал, почему невозможно снизить проценты по кредитам
Экономика

Талех Кязымов рассказал, почему невозможно снизить проценты по кредитам

2023/06/12, 13:02
Ильхам Алиев принял учредителя и исполнительного директора «Starwood Capital Group» (фото)
Экономика

Ильхам Алиев принял учредителя и исполнительного директора «Starwood Capital Group» (фото)

2023/06/12, 12:43