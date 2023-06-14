Растут биржевые цены на газ в Европе

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Биржевые цены на газ на европейском энергетическом рынке ускорили темпы роста до 16% и превысили отметку $400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют статистические данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость газовых контрактов с поставками в июле на крупнейшем хабе Европы — нидерландском TTF — выросли до $404 за тысячу кубометров, или €36,16 за МВтч. Цены на ICE представлены в евро за МВтч с учетом текущего обменного курса европейской валюты к американскому доллару, уточняется в статье.

«Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник превысила $400 за 1 тыс. кубометров. Общий рост цены с начала дня составляет более 16%. Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $404 за 1 тыс. кубов, или €36,16 за МВтч», — заключается в материале.