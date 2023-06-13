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О рассуждениях в парламенте: Любое сопротивление злу – есть ослушание Бога  

О рассуждениях в парламенте: Любое сопротивление злу - есть ослушание Бога  

Милли Меджлис – это то самое место, где рождаются анекдоты. Вот, к примеру, сегодня депутат Сиявуш Новрузов выступил против искусственного оплодотворения, объяснив это тем, что, «если Всевышний не даровал ребенка», так, значит, и стараться незачем.

А еще выяснилось, что именно Новрузова мы должны «благодарить» за отсутствие Закона «О репродуктивном здоровье», потому как пять лет, возглавляя комитет Милли Меджлиса по религиозным вопросам, он усиленно препятствовал принятию этого закона, а теперь он препятствует этому со своего депутатского места.

Другое дело, что его никто не слушает: отсутствие закона никак не мешает семейным парам в Азербайджане продолжать род через искусственное оплодотворение. То есть закона нет, а искусственное оплодотворение есть и, к сожалению, обретает всю большую популярность. Почему, к сожалению, потому что все больше людей репродуктивного возраста в стране страдают бесплодием.

Не послушали Сиявуша Новрузова и в соответствующих органах исполнительной власти, там уже ведется разработка законопроекта «О репродуктивном здоровье», который планируют выставить на рассмотрение уже осенью этого года.

Но Новрузов убежден, что «в Азербайджане этого делать нельзя». Вообще, странно, что так рассуждает юрист, коим Новрузов является. Юрист выступает за деятельность, не регулируемую законом, и если следовать его логике, то любое сопротивление злу со стороны человека – есть ослушание Бога. Вероятно, депутат верен своим жизненным принципам и при возникновении проблем со здоровьем, не бежит сразу к врачу, то есть не бежит к нему совсем. По крайней мере, до сих пор информация о том, что депутат лечился за рубежом, в СМИ не появлялась. А к местным врачам, будем считать, что он принципиально не обращался…

Рамелла Ибрагимхалилова          

 

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